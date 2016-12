Gianni Rivera: "Alessandria in finale di Coppa, Milan in Champions"

Alessandria-Milan vista da Gianni Rivera. La leggenda. Ci sarà, all'Olimpico di Torino, ci saranno 20mila tifosi alessandrini, ci sarà lui con un sogno personale: l'Alessandria in finale di Coppa Italia e il Milan qualificato per la prossima Champions League. Le sue parole, a Uefa.com.



"Certamente nessuno avrebbe mai immaginato a una sfida del genere. Una squadra di Lega Pro difficilmente arriva in fondo in Coppa Italia ma l'Alessandria è riuscita a sfatare questa tradizione, superando tutti gli ostacoli e avvicinandosi al palcoscenico del grande calcio.

"Cosa provo ad aver indossato queste due maglie? Sicuramente orgoglio, gli esordi nel Milan e nell'Alessandria sono stati momenti indimenticabili, molto importanti per me perché ero giovanissimo: ad Alessandria non avevo ancora 16 anni mentre al Milan avevo appena compiuto 17 anni. Sensazioni meravigliose che ricordo con immenso piacere e che mi porterò dentro per sempre.

"Partecipo con piacere a questa semifinale perché significa che le squadre in cui ho militato si stanno muovendo nella direzione giusta. Questo mi fa un immenso piacere. Poi vincerà chi farà meglio sul campo meritandosi un posto in finale. Possibilità di andare avanti per l'Alessandria? Se è arrivata qui, può senza dubbio anche proseguire. Certo il difficile viene adesso perché affronta una squadra di alto livello come il Milan. Superasse anche questo ostacolo, si potrebbe tranquillamente parlare di 'miracolo'.

"Speriamo, insomma, perché le novità non fanno mai male. Dico Alessandria perché è la squadra meno quotata e sarebbe un risultato incredibile se passasse il turno. Ma in questo caso vorrei che il Milan si qualificasse per la Champions League il prossimo anno attraverso il campionato".