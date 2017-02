Giampaolo e la sua Samp, da "puzza sotto il naso"

"Se facciamo una partita con la puzza sotto il naso rischiamo di perdere, al contrario possiamo portare a casa i tre punti". Marco Giampaolo avverte tutti, massima attenzione al Bologna anche se i felsinei non stanno vivendo un momento felice mentre la Sampdoria è in rampa di lancio dopo le vittorie con Roma e Milan.



In vista della sfida al Ferraris il tecnico blucerchiato non vuole cali di concentrazione: "E' la partita più difficile perché arriviamo da due successi. Il confine fra vincere e perdere una gara è sottilissima. E' una questione di dettagli. So benissimo che sarà una gara complicata", sottolinea.

E' una Sampdoria che vuole sfatare anche un tabù, puntando ad invertire la rotta del punteggio con le squadre considerate 'piccole', mentre molto spesso fa punti e prestazioni importanti con le big. Giampaolo non si preoccupa e spiega: "La sfida è uscire dalla situazione, smentire il fatto che con le 'piccole' non si vince".

Quanto al suo futuro, che viene abbinato anche alla panchina della Fiorentina. Giampaolo tira dritto: "Vivo il presente e il mio auspicio è quello di riprogrammare una nuova stagione con la Sampdoria".