Giampaolo allo Stadium: "La palla è rotonda, e rotola"

"Non c'è niente di impossibile, la palla rotola. Non dobbiamo aspettarci nulla, ma fare affidamento sulle nostre forze". Marco Giampaolo prova a caricare l'Empoli alla vigilia di una partita, domani allo Stadium contro la Juventus, che appare più che proibitiva. "Sembra proibitiva ma non deve esserlo - continua il tecnico dell'Empoli - altrimenti si apre la strada ad alibi e giustificazioni".



"La partita con la Juventus è una di quelle gare che possono darci una spinta straordinaria per un finale di stagione all`altezza di quello che abbiamo fatto nel girone di andata. Non dobbiamo aspettarci certo regali dall`avversario ma dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze. Abbiamo tre partite, dobbiamo fare bene per non avere un finale in affanno".

Tonelli e Saponara verso il recupero così come Skorupski. "Le assenze della Juve? Loro sanno sopperire alle difficoltà. Le assenze pesano più che altro nelle piccole squadre, quindi dico che per loro, visto che non affrontano il Barcellona, le cose cambiano poco. Loro hanno grande forza, basta vedere i numeri. Peserà sicuramente quella di Bonucci, però lo sostituiranno degnamente. Mi aspetto una Juventus fisica, prepotente, che vorrà metterci in difficoltà dall`alto della sua forza, ma noi non andremo a recitare la parte della vittima sacrificale".