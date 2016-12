Giaccherini 'sponsor' di Donadoni: "Giusto per la Nazionale"

Emanuele Giaccherini 'sponsorizza' l'arrivo di Donadoni , suo tecnico al Bologna, per la panchina azzurra nel dopo Conte. "Conosco bene entrambi, sarà lui a decidere, di sicuro potrebbe essere l'allenatore che potrebbe far comodo alla Nazionale - ha detto il centrocampista in conferenza stampa - Se sono qui è grazie a lui, al Bologna, perché sto giocando con continuità, dopo una stagione in cui avevo avuto l'infortunio".

"Conte? Sicuramente il mister non è proprio un selezionatore, lui ama il campo, ama vivere giorno per giorno la squadra, trasmette tutto quello che è il suo pensiero ai giocatori - ha proseguito Giaccherini - Con Conte il rapporto è importante perché lui mi ha voluto alla Juventus con grande forza e per lui è stato importante che alla Juve abbia dimostrato di poterci stare. Poi quando è arrivato in Nazionale mi ha sempre dato segnali importanti". Il centrocampista è uscito claudicante nell'amichevole con la Spagna ma è rimasto aggregato al gruppo. "Ho avuto un po' di paura dopo la partita perché il piede si era gonfiato e non era un bel segnale. Il giorno dopo abbiamo fatto gli accertamenti e stavo un po' meglio. Non c'è nulla di importante e già oggi mi sono messo a disposizione della squadra".