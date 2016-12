Gervinho segna, Pjanic ispira: è record Roma

La Roma vola sulle ali dei suoi gol. E' infatti l'attacco, il migliore della Serie A, l'arma in più dei giallorossi in questa stagione. Il tutto nonostate Dzeko sia fermo, anche causa infortunio, a quota una sola rete. Ma evidentemente questo basta a Garcia, anche perché l'allenatore francese ha ritrovato un Gervinho in forma smagliante. L'ivoriano, che in estate avevsa già le valigie in mano, ha segnato cinque marcature nelle ultime cinque partite.

Sarà un caso che da quando ha iniziato a segnare lui, la Roma abbia messo a segno un pokerissimo di vittorie che in campionato le mancavano dal settembre 2014. A questo punto della stagione la Lupa ha realizzato 25 gol in dieci giornate: solo una volta aveva fatto meglio in Serie A, ma si deve tornare al lontano 1960-1961. Il merito di questa partenza lanciata va dato a Miralem Pjanic e non solo per le sue punizioni. Il bosniaco ha messo il suo zampino in 10 reti, con cinque marcature e altrettanti assist. Se poi si aggiunge la ritorvata vena di Maicon, a segno con gol e assist dopo oltre quattro anni (l'ultima volta nell'aprile 2011, Inter-Chievo), allora è facile capire come siano proprio i giallorossi i grandi favoriti per la vittoria di questo scudetto.

LE STATISTICHEQuinta vittoria consecutiva della Roma in campionato: i giallorossi non ci riuscivano dal settembre 2014.

La Roma ha segnato e subito gol in 9 delle 10 partite giocate in questo campionato.

25 gol nelle prime 10 giornate per la Roma: solo una volta i giallorossi hanno fatto meglio in Serie A, nel 1960/61.

Tre gol subiti dall'Udinese stasera, tanti quanti ne aveva incassati nelle precedenti quattro partite di campionato (in cui era rimasta imbattuta).

La Roma ha segnato cinque gol nei 15 minuti iniziali: record condiviso con il Napoli in questo campionato.

Gervinho ha segnato cinque gol nelle ultime cinque partite giocate in Serie A.

Gol e assist nella stessa partita per Maicon: in Serie A, il brasiliano non ci riusciva dall'aprile 2011 (Inter-Chievo).

Miralem Pjanic ha messo lo zampino in 10 dei 25 gol della Roma in questo campionato (cinque reti e cinque assist).