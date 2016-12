Gervinho, scivolone per colpa di una donna misteriosa

16:15 - Gervinho finisce in... fuorigioco. Dopo aver conquistato la qualificazione alla Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, l'attaccante della Roma avrebbe voluto imbarcare sul jet privato che lo riportava in Italia anche una donna non registrata sul volo. Secondo 'Imatin' quattro funzionari dell'aeroporto sono stati convinti a "chiudere un occhio". Poi però è arrivato il secco 'no' del pilota, che ha lasciato a terra la presunta fiamma di Gervinho.

Il pilota non ne ha voluto sapere di far salire a bordo una persona non autorizzata. Il portale ivoriano 'Imatin' riferisce anche che quattro i funzionari compiacenti sono stati immediatamente licenziati.