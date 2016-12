Gervinho: "Giocare per Spalletti? Non volevo tradire Garcia"

Le prestazioni di Gervinho, con i mesi, erano decisamente peggiorate: un trend parallelo a quelle delle motivazioni dell'ivoriano. Nella lunga intervista infatti ha spiegato: "Avevo giocato all'Arsenal , in Premier League, e quello è stato il massimo. Poi avevo giocato in Francia e infine in Italia. Ma dopo quello che è successo a Rudi Garcia sono partito per giocare un altro campionato, in un altro continente, per iniziare una nuova vita".



L'addio di Garcia ha accellerato anche quello di Gervinho: "È grazie a Rudi che sono arrivato alla Roma: il club non mi voleva, lui ha combattuto per portarmi qui. Quando è arrivato Spalletti gli ho detto che il problema non era lui, ma io non avevo più voglia di rimanere. Anche perché non avevo più motivazioni, non volevo fare quello che mi domandava. Lottare per la Roma ogni partita e ottenere buoni risultati per Spalletti lo sentivo come un tradimento a Rudi Garcia".



L'offerta dei cinesi dell'Hebei, poi, è stata irrinunciabile. "La Roma ha realizzato una buona cessione, e io non potevo rifiutare uno stipendio del genere. Ad alcuni sembra eccessivo, e anche a me lo sembra, per questo devo dimostrare di meritarmelo". Gervinho all'Hebei guadagna 10 milioni di euro a stagione, con premi incredibili per gol e presenze.