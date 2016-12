Germania, spari in tabaccheria: ferito calciatore della Dinamo Dresda

L'aggressione è avvenuta nella mattinata di martedì, quando il giovane difensore si trovava in visita ai suoi zii che, da anni, gestiscono una tabaccheria nella via principale di Wiesbaden. L'uomo è entrato nel locale e ha fatto fuoco: Marc è stato colpito al collo, lo zio alla schiena, mentre uno dei proiettili ha raggiunto la zia del calciatore alla testa, uccidendola. L'aggressore è quindi scappato, senza che nessuno riuscisse a vederlo. Per questo motivo la polizia spera di riuscire a risalire all'assassino visualizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza che si trovano sia nella tabaccheria che nei negozi circostanti.Gli inquirenti, inoltre, contano anche di ascoltare la testimonianza del marito della vittima che, così come il nipote, pare essere ormai fuori pericolo.



La Dynamo Dresda ha fatto sentire la propria vicinanza al suo giovane giocatore attraverso un post su Facebook nel quale l'intera società si dice profondamente rattristata per quanto accaduto e dove spiega che il club si stringe attorno alla famiglia di Wachs.