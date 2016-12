Germania-Olanda, dovevano esplodere 3 bombe allo stadio

L'annullamento martedì scorso dell'amichevole Germania-Olanda ha evitato "un attacco terroristico minuziosamente preparato". E' quanto riporta il Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ci cita fonti della intelligence tedesca. La cellula jihadista ancora a piede libero aveva in mente di far esplodere 3 ordigni all'interno dello stadio di Hannover, uno in una fermata d'autobus e un altro in una stazione di treni.