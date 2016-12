Germania, notte accampati dentro allo stadio

Trasferta da dimenticare per la Germania. I tedeschi di Low hanno vissuto in prima persona la tragedia di Parigi. In mattinata avevano dovuto abbandonare l'albergo in mattinata per un allarme bomba, poi il dramma in serata. Le due esplosioni nelle vicinanze dello Stade de France, il boato assordante dentro l'impianto e al triplice fischio finale la grande paura con i tifosi in campo. Muller e compagni hanno preferito "dormire" allo stadio accampati e solo questa mattina si sono recati all'aeroporto, scortati dalla polizia, per rientrare a Francoforte. L'incubo è finito alle 09.52 quando il volo Lufthansa LH 343, con a bordo anche la polizia francese armata di mitra, è atterrato in Germania



Oliver Bierhoff, team manager della nazionale tedesca, ha spiegato la situazione: "Ci è stato assicurato che nello stadio fossero state adottate tutte le misure di sicurezza possibili. C'era grande insicurezza, grande paura, e c'è un umore strano nello spogliatoio. I giocatori erano sotto choc, molti hanno preso il cellulare per informarsi o per chiamare parenti e amici".



I francesi, invece, hanno abbandonato l'impianto alle 02:15. Ora i tedeschi dovrebbero affrontare martedì l'Olanda, ma l'amichevole potrebbe essere annullata.