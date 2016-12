Germania: Neuer non ce la fa e salta l'Italia

Niente Italia per Manuel Neuer. Il portiere del Bayern Monaco ha lasciato il ritiro della Germania, in accordo con i medici della sua Nazionale, per un problema allo stomaco. Così domani nel suo stadio, a Monaco di Baviera, sarà il grande assente di questa amichevole. In campo titolare dovrebbe esserci Kevin Trapp del Psg, ma attenzione anche a ter Stegen del Barcellona. La notizia dell'assenza di Neuer è riportata sul sito della Nazionale tedesca.