Germania, Mario Götze mette all'asta lo scarpino della finale a scopo benefico

13:52 - Campione nello sport, campione anche di altruismo. Mario Götze ha deciso di vendere a scopo benefico lo scarpino sinistro con cui ha segnato il gol vincente al minuto 113 della finale del Mondiale tra Germania e Argentina. "Da quella sera, non l'ho mai lavato" ha detto il talento del Bayern Monaco, che ha rifiutato molte offerte d'acquisto per il prezioso cimelio. Il ricavato dell'asta andrà all'associazione "A heart for children".

"C'è ancora dell'erba attaccata sulla suola - ha spiegato l'eroe della finale di Rio - da quella sera non le ho mai più indossate e le ho tenute al sicuro a casa. Spesso mi sono state chieste, ad esempio da sponsor, amici e altre aziende. Ora le darò a chi farà l'offerta più alta per la maratona di beneficenza prima della serata di gala in Tv".