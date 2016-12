Germania, Loew resta ct: proseguirà fino al 2018

Reinhard Grindel, presidente della Federcalcio tedesca, ha così ' benedetto' l'intesa raggiunta con il tecnico: "Joachim Loew resta il miglior allenatore per la nostra squadra in vista dei Mondiali in Russia". Dopo essere stata eliminata dalla Francia a Euro 2016, la Germania tornerà in campo il prossimo 31 agosto contro la Finlandia.