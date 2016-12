Germania: "Lo spray degli arbitri contiene sostanze nocive"

18:48 - Rischia di durare poco la novità dello spray per segnare calci piazzati e distanza della barriera. In Germania la sostanza utilizzata è stata infatti dichiarata "non conforme" perché conterrebbe sostanze nocive. "Il prodotto nella sua forma attuale non può essere commercializzato né in Germania, né nell'Ue", ha sentenziato il "Tuev", la società che si occupa delle autorizzazioni di conformità tedesche.

Salito alla ribalta durante i mondiali brasiliani e adottato poi anche in Serie A, stando alle indagini condotte in Germania, lo spray conterrebbe parabeni, sostanze ritenute pericolose per l'equilibrio ormonale. E non è tutto qui. Sulla bombolette, infatti, le indicazioni sono incomplete e la quantità di propellente utilizzata è talmente elevata da richiedere l'indicazione obbligatoria di pericolo per materiale altamente infiammabile. Dettagli che hanno messo subito il prodotto sulla lista nera del Tuev, che ora potrebbe bloccare l'introduzione dello spray in Bundesliga, inizialmente previsto per l'ottava giornata di campionato.



"Questa circostanza ci giunge nuova - ha commentato la Lega calcio tedesca - e sarà verificata. Comunque siamo gia' in contatto con altri produttori per avere alternative alla costosa importazione dall'Argentina". E in Serie A che succederà ora? SI attendono sviluppi.