Germania, i tifosi del Borussia Dortmund cantano Jingle Bells con la squadra

Che i tifosi del Borussia Dortmund fossero tra i più divertenti ed ingegnosi al mondo questo si sapeva, stavolta però si sono superati. Nel match casalingo contro l'Eintracht, vinto dagli uomini di Tuchel per 4-1, la curva del Signal Iduna Park ha festeggiato i suoi giocatori sulle note di Jingle Bells, lasciando i giocatori di stucco. Una bella iniziativa per entrare in clima natalizio e salutare la squadra.