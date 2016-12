Germania, Götze da record: due milioni per la scarpa del Mondiale

16:13 - Lo scarpino sinistro di Mario Götze, che il nazionale tedesco indossava quando segnò il gol della vittoria della Germania al Mondiale 2014, ha raggiunto la quota di 2 milioni di euro in un'asta di beneficenza. A renderlo noto è l'associazione 'Un cuore per i bambini', che usufruirà della somma. "E' una cifra enorme - ha commentato il giocatore del Bayern Monaco -. La cosa positiva è che servirà per una buona causa".

Götze, al minuto 113 della finale del Mondiale, segnò di sinistro il gol decisivo nel match tra Germania e Argentina, regalando ai tedeschi il quarto titolo mondiale. "Lo scarpino è nello stesso stato in cui l'ho lasciato nello stadio di Rio - ha detto l'attaccante -. C'è ancora dell'erba sotto la suola. Non l'ho più rimesso".