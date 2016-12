Germania contro la Fifa: "Aboliamo la Confederations Cup"

Nel corso dell'intervista rilasciata all'Hamburger Abendblatt, Reinhardt Grinderl - presidente della federcalcio tedesca - non ha usato mezzi giri di parole attaccando l'utilità della Confederations Cup: "E' anacronistica e dannosa e anche i top club si lamentano di dover concedere i loro giocatori per troppe partite. Chiederemo l'intervento della Fifa perché si accollino i costi delle varie federazioni".



La competizione si giocherà in Russia a giugno, ma con ogni probabilità il ct Loew non convocherà i giocatori migliori. Di recente, infatti, ha lasciato intendere di non voler caricare troppo i suoi campioni, giudicando un carico di lavoro eccessivo giocare ogni estate (mondiale, europeo, confederations).