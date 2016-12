Germania, capitan Khedira: "Alla Juve mi sento a casa"

La fascia di capitano ("Ma voi date Bastian per morto, ma vi sbagliate. E comunque siamo in tanti a poterla indossare") lo legittima a strigliare i compagni, lasciatisi rimontare dall'Inghilterra. Alla vigilia del match dell'Allianz Arena di Monaco contro l'Italia, Khedira spiega: "L'altra sera tutti abbiamo fatto meno del solito, e questo ci è costato una minor compattezza. Ogni anno parliamo delle motivazioni nelle amichevoli, non c'entra nulla. Questi test ci servono per migliorare: teniamo gli occhi aperti perché tutti vogliono sempre battere i campioni del mondo in carica. Vogliamo vincere l'Europeo, non sarà facile ma faremo di tutto".



Khedira è entusiasta di aver scelto la Juve e la Serie A: "Mi trovo benissimo a Torino, è stato un trasferimento importante, mi sento a casa. Sapete una cosa? Il campionato italiano è molto meglio di quanto venga dipinto dalla stampa". Di solito, contro la Germania, la nazionale azzurra si esalta: "Sono sempre sfide speciali e l'Italia fa sempre grandi partite, ma non penso si culleranno su questa tradizione".