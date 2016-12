Germania a Roma: visita al Colosseo

La Germania è sbarcata sabato pomeriggio a Roma, dove domani è in programma una visita privata con Papa Francesco in Vaticano. Sabato sera la nazionale campione del mondo ha cenato nella Capitale, dove non si è sottratta alla moda del momento, cioè la Mannequin Challenge. Domenica mattina Mueller e compagni non hanno resistito a una visita al Colosseo, ampiamente documentata sui social dal calciatori di Joachim Loew. Martedì 15 la sfida di San Siro contro l'Italia.