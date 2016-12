Germania, 300mila euro a giocatore in caso di vittoria a Euro2016

I giocatori della Germania avranno un motivo in più per vincere i prossimi Europei . La Federazione tedesca ha annunciato in una nota che i campioni del mondo in carica riceveranno 300.000 euro a testa in caso di vittoria finale della competizione. Il manager tedesco Oliver Bierhoff ha commentato la decisione dopo i colloqui tra giocatori e Federazione: "Sono felice dell'accordo, questo portierà chiarezza e pace prima dell'inizio del torneo".

La Germania, inserita nel gruppo C insieme a Polonia, Ucraina e Irlanda del Nord, è sicuramente tra le favorite per il successo finale. La Federazione ha spiegato che, nonostante il nuovo format della competizione con più squadre e un turno in più ad eliminazione diretta, i premi saranno simili a Euro 2012, quando al Germania fu eliminata in semifinale dall'Italia di Cesare Prandelli. Ogni giocatore riceverà 50.000 euro in caso di qualificazone agli ottavi di finale, 100.000 se raggiungeranno la semifinali e 150.000 in caso di finale.