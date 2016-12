Gent, lo strano schema su punizione è vincente

Magari Milicevic avrebbe segnato anche senza schema, tanto bene ha colpito la palla calciata da fermo alla mezzora del primo tempo contro il Lione. Ma la trovata del Gent ha incuriosito molti: perché questa volta, uno dei tanti bizzarri schemi che a volte si vedono in occasione di calci piazzati, ha funzionato. Tre giocatori della formazione belga si sono schierati, come una vera e propria seconda barriera, in questo caso "amica", davanti al pallone in attesa che Milicevic calciasse. Sfera nascosta quindi a Lopes, portiere del Lione, fino al momento del tiro dello svizzero. Risultato? Palla in rete.