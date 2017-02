Genoa: via Juric, arriva Mandorlini. Ma i tifosi lo contestano

Ribaltone panchina in casa Genoa dopo la pesante sconfitta rimediata a Pescara dalla squadra rossoblù, contestata al rientro in città. Esonerato Ivan Juric dopo due mesi senza vittorie e sette sconfitte nelle ultime nove partite. Al suo posto il presidente Preziosi ha chiamato Andrea Mandorlini, che nei giorni scorsi ha risolto il contratto che ancora lo legava al Verona. Per lui firma fino a giugno 2018.