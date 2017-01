Genoa, Superman Burdisso: l'argentino cambia sport

Nicolas Burdisso è pronto per un cambio radicale della sua carriera. Il difensore di Juric ha mostrato tutta la sua potenza fisica in un video postato su twitter e si è esibito nel sollevamento pesi. Magari lo stile non sarà perfetto, ma i 70 kg sollevati la dicono lunga sulla sua forza. E d'altronde, qualcuno aveva dei dubbi in riguardo?