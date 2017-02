Genoa, Simeone jr: "Mister 30 milioni? Voglio valere ancora di più"

Il presidente del Genoa Preziosi lo ha valutato 30 milioni ma Simeone jr non si scompone: "Sono contento ma non mi devo fermare qui. Se oggi valgo 30 milioni, devo arrivare a valere di più. Sono la colonna portante del Genoa? Non voglio pensarci, non voglio rilassarmi - ha detto il Cholito in esclusiva a Premium Sport - Se ho pensato a qualcosa d'altro oltre al Genoa in Italia? Sapere che sono uno del Genoa al 100% mi dà molta felicità".