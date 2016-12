Genoa scoppiettante dilaga al Friuli. Udinese ancora ko

10:37 - Il fortino del Friuli crolla per mano del Genoa, che supera l'Udinese quattro giorni dopo il successo sulla Juve. Tantissime emozioni nel primo tempo. Apre le danze Di Natale dopo soli 23 secondi (assist di Kone), ma il Genoa ribalta con Marchese al 21' (gran sinistro al volo) e Falque 2' dopo. Al 41' Widmer, servito da Di Natale, pareggia i conti, ma nella ripresa il Grifone dilaga con Matri (53') e Kucka (87').

LA PARTITA

Stramaccioni abbandona il modulo ad albero e ripropone un 4-4-2 con Thereau (al posto di Muriel) a fianco di Di Natale. Dal 1’ anche Kone, che parte sulla corsia destra della mediana, mentre Badu parte dalla panchina. Classico 3-4-3 per Gasperini: in difesa c’è Roncaglia al posto di Burdisso, in attacco spazio a Matri e Falque, preferiti a Pinilla e Lestienne. Bastano soli 23 secondi a Totò Di Natale per sbloccare il risultato. Kone recupera palla da una leggerezza di Greco e serve il capitano che insacca in contropiede. Il Genoa accusa il colpo per i primi 15’, ma poi pian piano ritorna in partita. Si rende pericolosa con Matri e Perotti e poi pareggia i conti grazie a una prodezza di Marchese: il suo è un sinistro al volo su cui Karnezis proprio non può nulla. Di tutt’altra natura il raddoppio degli ospiti, nato da una sponda sbagliata di Bruno Fernandes verso il portiere bianconero. Ne approfitta Falque, che seppur a terra riesce a girarsi e a convertire il pallone in rete. Il Genoa dimostra di meritare il vantaggio e prevale in possesso di palla e in iniziativa offensiva, ma l’Udinese ha il merito di non disunirsi. E al 41’ il match torna in equilibrio. Di Natale trova il varco per Widmer, che con una rasoiata da destra trafigge Perin.

Nella ripresa i padroni di casa partono più convinti, ma la loro azione viene subito spenta da Matri, che al 52' realizza un destro dal limite con l'aiuto del palo (assist di Falque). L'Udinese provano a reagire (Di Natale a fil di palo al 62') ma non riesce a cambiare passo, mentre gli ospiti danno l'impressione di amministrare con sicurezza il vantaggio, senza tuttavia rinunciare a farsi vedere dalle parti di Karnezis. Stramaccioni prova a cambiare qualcosa, inserendo Muriel al posto di un Allan che ancora fatica a trovare la quadra, ma anche il colombiano ci prova senza riuscire a finalizzare. Dall'altra parte Gasperini toglie Greco per Kucka, che chiude i conti all'87' con una gran botta da fuori area. Difficile stabilire quale gol sia più spettacolare tra il suo e quello di Marchese nel primo tempo.

Il Grifone riesce nell'impresa di superare i bianconeri di Torino e del Friuli nel giro di quattro giorni. Stramaccioni perde l'imbattibilità tra le mura amiche e dovrà sicuramente rivedere qualcosa nel reparto difensivo, che nelle ultime due giornate ha incassato ben sette reti.



LE PAGELLE

Matri 7,5 - La sua era una valutazione positiva già prima del gol. Nel primo tempo è protagonista della reazione genoana dopo lo svantaggio a freddo. Pericoloso da inizio a fine match sia di piede che di testa.

Falque 7 - Mette la firma in due dei quattro gol genoani. Nel primo tempo è pronto a sfruttare il pasticcio difensvo di Bruno Fernandes e a spingere dentro la sfera; nella ripresa suo l'assist per la rete di Matri

Kucka 7 - Gasperini lo getta nella mischia nel finale per mantenere solido il centrocampo e non rischiare il pareggio. E lui fa di più, chiudendo i conti con un destro da manuale da fuori area.

Widmer 6,5 - Per lui più lampi in attacco che in difesa. Si fa trovare al posto giusto quando Di Natale gli serve la palla del 2-2. Rapide e frequenti le sue incursioni sulla fascia destra.

Kone 5 - Ispira Di Natale nel gol lampo in avvio di match, ma poi si spegne. Stramaccioni lo toglie per Evangelista, ma la musica non cambia.





IL TABELLINO

UDINESE-GENOA 2-4

UDINESE (4-4-2): Karnezis 5,5; Piris 5,5, Danilo 5,5, Heurtaux 5,5, Widmer 6,5; Kone 5 (19' st Evangelista 5), Guilherme 5,5, Allan 5 (33' st Muriel 5,5), Fernandes 5 (1' st Badu 6); Thereau 5,5, Di Natale 6,5. A disp: Scuffet, Meret, Domizzi, Bubnjic, Belmonte, Pasquale, Pinzi, Geijo, Fernandes, Zapata. All: Stramaccioni 5

GENOA (3-4-3): Perin 6; Roncaglia 5,5, De Maio 5,5, Marchese 7; Antonini 6 (13' st Antonelli 6,5); Greco 5 (26' st Kucka 7), Sturaro 6,5, Edenilson 6; Perotti 6 (13' st Bertolacci 6), Matri 7,5, Falque 7. A disp: Pinilla, Prisco, Lestienne, Lamanna, Burdisso, Mussis, Rosi, Mandragora. All: Gasperini 7,5

Arbitro: Irrati

Marcatori: 1' Di Natale (U), 21' Marchese (G), 24' Falque (G), 41' Widmer (U), 8' st Matri (G), 42' st Kucka (G)

Ammoniti: De Maio (G), Roncaglia (G), Falque (G), Fernandes (U), Guilherme (U)

Espulsi: -