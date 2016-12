Genoa-Sassuolo 2-1: Pavoletti decide al 95'

Termina dopo quattro giornate l'astinenza da vittorie del Genoa di Gasperini. I rossoblù hanno infatti superato 2-1 a Marassi il Sassuolo con un finale di partita incredibile. Vantaggio di Rincon al 51' pareggiato da Acerbi al 94'. Pavoletti , però, trova il gol vittoria al 95'. Protagonista in negativo della giornata il neroverde Berardi , espulso per un fallo di reazione su Ansaldi al 42' del primo tempo. Rosso anche per Perotti per proteste.

LA PARTITA

Ci sono volute quattro giornate a Gasperini per ritrovare i tre punti in campionato, ma soprattutto un finale di gara al limite dell'inverosimile per avere la meglio del Sassuolo. Il 2-1, meritato va detto, è arrivato solo al 95' con un colpo di testa imperioso di Pavoletti, ma a rendere pazzesco il tutto era stato il pareggio di Acerbi appena sessanta secondi prima con le due squadre ridotte in dieci per le espulsioni contemporanee di Berardi e Perotti al 42'.

Le premesse di spettacolo però era ben diverse. Non inganni il pirotecnico finale, chi si aspettava un match combattuto a viso aperto con pioggia di occasioni, è rimasto deluso. Il buon inizio del Genoa sull'asse Perotti-Lazovic ha sbattuto contro la solidità difensiva del Sassuolo che davanti ha recato pochissimi pericoli a Perin. La svolta in negativo è arrivata però poco prima dell'intervallo con la brutta reazione di Berardi a un intervento di Ansaldi che è costata l'espulsione al talento neroverde, ma anche a Perotti che tra uno strattonamento e l'altro ha pronunciato qualche frase di troppo all'arbitro Rizzoli.

La ripresa, impoverita tecnicamente ma in maniera equa, ha però premiato l'atteggiamento più convinto del Genoa. Al 51' un'azione prolungata dei rossoblù ha liberato Rincon al tiro: il venezuelano dal limite dell'area trova l'angolino di sinistro. La reazione del Sassuolo non arriva, blindato da un gioco orizzontale che irrita Di Francesco in panchina e facilita il compito alla difesa di Gasperini. Pavoletti così come Gakpe in un paio di occasioni sfiorano il raddoppio prima del finale incredibile. Al 94' Acerbi trova in mischia la zampata del pareggio che manda su tutte le furie giocatori e tifosi. Proteste che non fanno nemmeno in tempo a placarsi con la rabbia trasformata in gioia da Pavoletti un minuto più tardi per una vittoria che al Genoa mancava da quattro turni e che allontana la zona paludosa di classifica.