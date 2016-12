Genoa-Sampdoria, Montella: "Vittoria strameritata. Rossi? C'è già Cassano"

Vincenzo Montella non nasconde la propria soddisfazione per la vittoria dei suoi nel derby Genoa-Sampdoria : "Tre punti strameritati, siamo contenti per tutti, innanzitutto per i nostri tifosi che l'aspettavano". " Cassano ? Ha dieci chili in meno - ha detto Montella - ha qualità importanti, manda in porta i compagni e in questo momento sta bene". Parole dolci anche per Rossi : "E' un fenomeno, ma in squadra abbiamo già Antonio che ha caratteristiche simili".

“Nella memoria deve rimanere la grande prestazione della squadra - ha detto Montella ai microfoni di Premium Sport - al di là degli ultimi 10 minuti. Potevamo chiudere i giochi con Barreto nel finale e forse sarebbe stato il divario giusto per quello che si è visto in campo. Forse non eravamo tanto abituati a essere così in vantaggio, ci servirà di lezione per il futuro. Meglio di così non poteva andare, è stata una vittoria strameritata e siamo contenti per tutti, innanzitutto per i nostri tifosi che l'aspettavano".

Il tecnico blucerchiato ha esaltato la prestazione di Cassano: "Il mio lavoro è valutare la condizione di tutti, ha dieci chili in meno rispetto a quando è arrivato e forse è anche per questo che giocava poco: ha qualità importanti, manda in porta i compagni e in questo momento sta bene. Per come lo vedo motivato penso abbia ancora la possibilità di vestire la maglia azzurra, ma dipenderà da lui e da Antonio Conte".

Ma il mercato incombe anche sulla Samp: "Se chiederò di tenere Eder? La risposta è talmente semplice che la conoscete tutti. Pepito Rossi è un fenomeno ma noi abbiamo già Cassano, quindi penso che le sue qualità possa farle esplodere alla Fiorentina". Infine un commento sul battibecco con Gasperini a fine primo tempo: "Cassano ha volutamente lasciato la palla - ha spiegato Montella - perché c'era un giocatore a terra e loro hanno continuato a giocare, ne è nata un'azione pericolosa ma è finita lì: con Gasperini ho un buon rapporto".