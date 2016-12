Genoa: Preziosi versa 25 milioni. E aspetta la licenza-Uefa

E' il giorno di Real-Juve, ma il calcio italiano sta facendo i conti con gli ultimi fuochi di campionato per due posti in Champions League (Roma, Lazio e Napoli in corsa) e altri due in Europa League con Sampdoria, Fiorentina, Genoa e Inter coinvolte. Molto rumore ha fatto, e sta facendo, il caso-Genoa cui l'Uefa ha negato la licenza per le Eurocoppe 2015-16 per inadempienze economiche. Sentenza appellabile, il club ha deciso di presentare ricorso e in queste ore il presidente Preziosi ha anche provveduto a una ricapitalizzazione di 25 milioni per aggiustare i conti.

"La nostra situazione è ben differente da quella del Parma. Il Genoa è una delle società più sane e anche quest'anno la mia famiglia ha versato 25 milioni di euro". Preziosi è stato di parola e alle dichiarazioni di lunedì sera dopo la sfida vinta con il Torino ha fatto seguire fatti concreti.

"L'azionista di riferimento ha completato la ricapitalizzazione" fanno sapere infatti oggi dalla società rossoblù. Una ricapitalizzazione che va indicata nella misura di oltre 25 milioni. Sistemati i conti rimane nel mirino l'obiettivo Europa League da conquistare sia sul campo che fuori. A breve infatti verrà presentato il ricorso contro la mancata concessione della licenza Uefa. La squadra nel frattempo riprenderà nel pomeriggio la preparazione in vista della prossima trasferta di Bergamo.