Genoa: Preziosi trova un socio, metà club a Calabrò

Sono in arrivo nuovi capitali per il Genoa. Enrico Preziosi sembra aver individuato in Giovanni Calabrò l'uomo giusto per rilanciare il club e le parti sarebbero ad un passo dall'accordo per quasi 50% delle azioni per un totale di 50-60 milioni di euro, dopo il positivo incontro andato in scena ieri a Milano. Entro 3-5 giorni dovrebbe essere messo tutto nero su bianco, svaniti tutti gli altri progetti a cui aveva lavorato da tempo il numero uno dei rossoblù. Fondazione Genoa potrebbe aggiudicarsi il 25%.