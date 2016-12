Genoa, Preziosi: "Licenza Uefa? Colpa nostra, ma nessun accostamento col Parma"

Dopo il 5-1 al Torino, che spinge il Genoa a un punto dall'Europa, Enrico Preziosi fa chiarezza per quanto riguarda la mancata concessione della licenza Uefa: "Colpa nostra, ma cercheremo di riportare il sereno - dice il presidente rossoblù -. E' un problema di forma, non di soldi. Abbiamo già attivato le procedure per il ricorso, entro questa settimana lo presenteremo. Sarebbe un beffa andare in zona Europa League e poi non potervi partecipare".