Genoa, Preziosi: "Gasperini ha avuto coraggio. Io non ho paura"

Il clima a Genova, sponda rossoblù, è bollente. Ma Enrico Preziosi non si fa intimidire e sta dalla parte di Gasperini, il quale domenica dopo la vittoria con il Palermo ha attaccato una parte della tifoseria, che intimidisce e contesta tecnico e dirigenti: "La contestazione in sé non è un problema, se non per le volgarità scritte, però dietro allo striscione c'erano 4 o 5 incappucciati : alla faccia della trasparenza che chiedono al club".

"Non hanno nemmeno il coraggio di metterci la faccia. Vorrei tanto capire chi sono", spiega Preziosi, dopo avere incontrato a Pegli Gasperini e la squadra. Io sono tranquillo - ha aggiunto Preziosi -, non ho paura e non ho bisogno della scorta. Vedo tanta solidarietà in giro per Gasperini, è ovvio che ci sia anche la mia, queste cose sui tifosi io le avevo già. dette".



"Gasperini non ha fatto altro che esprimere il suo pensiero e lo ha fatto con coraggio, si è preso le sue responsabilità. Il resto conta poco", ha concluso Preziosi. "Certi tifosi vorrebbero decidere tutto, perfino scendere in campo. C'è per fortuna il 95% dei tifosi che apprezza gli sforzi del mister e mio, questo mi basta, vivo e lavoro per loro".



La scorsa domenica uno striscione apparso in gradinata dopo il vantaggio 1-0 del Genoa sul Palermo invitava allenatore e presidente a levarsi 'dal c...'. Gasperini, nel post partita, ha fatto i nomi di tre ultrà con i quali non è in buoni rapporti affermando che "i veri tifosi per me sono altri".