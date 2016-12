Genoa, Preziosi: "Banti una iattura. A Roma succedono cose strane..." 

21:49 - Preziosi non ci sta. Gasperini usa l'arma dell'ironia. Presidente e tecnico del Genoa non hanno gradito per nulla la direzione di gara di Banti contro la Roma e al termine della partita non hanno fatto nulla per nasconderlo: "Mi dispiace per l'arroganza dell'arbitro" ha dichiarato Preziosi. "Con Banti non abbiamo fortuna, per noi è una iattura". E poi sibillino: "Troppe cose stanno succedendo a Roma, non vorrei che fosse coinvolto anche il calcio".

Insomma, parole dure da parte del presidente del Genoa, con quell'allusione all'inchiesta "Mafia Capitale" che sicuramente non può passare inosservata. Più scontate, invece, quelle relative alla partita: "Babti non sa gestire le gare. Come nel caso dell'ammonizione di Perotti quando invece il fallo di mano l'ha fatto l'avversario, non riesco a capire. Fuorigioco sul nostro gol? Io non lo so se c'era, ma la decisione è molto dubbia".



Molto arrabbiato anche Gasperini: "Io sono stato espulso, ma l'agitato era l'arbitro Banti. Sono dispiaciuto per come è andata la partita. Non tanto per la sconfitta quanto per il fatto di giocare in 10 per tre quarti di gara. Io sono stato espulso nell'intervallo ma l'agitato era l'arbitro Banti e non certo non io. Gli ho solo fatto notare che sul rigore e la simulazione di Ljajic ci sono state due interpretazioni diverse".

BALDISSONI REPLICA: "PAROLE SCIOCCHE E SCONSIDERATE"

"Le dichiarazioni di Preziosi credo siano un po' sciocche, non meritano commenti. Sono sicuro che al presidente sono sfuggite magari per l'amarezza e per l'emozione del post-partita". Così il dg della Roma, Mauro Baldissoni, replica allo sfogo del patron rossoblu a Marassi. "Il Genoa, visto l'ottimo momento di condizione, ci ha affrontato con la speranza legittima di batterci, ma ci siamo dimostrati superiori e quindi magari la prestazione può far uscire qualche sconsiderata osservazione", ha aggiunto. Il dirigente della Roma si è poi soffermato anche sulle critiche rivolte sempre da Preziosi alla direzione di gara dell'arbitro Banti. "Sono valutazioni sue, non vogliamo entrarci - ha tagliato corto Mauro Baldissoni . Per cercare di sdrammatizzare posso dire che se c'è stata una squadra aiutata in campo questa è stata il Genoa, ma dalla Roma che avrebbe potuto trasformare qualche occasione in più di quelle create e invece non lo ha fatto tenendo il Genoa in partita". "Se mi aspetto qualche dichiarazione anche da Torino? Se vogliamo continuare con il non-senso magari sì, ma credo che dobbiamo occuparci di cose serie - ha sottolineato - . Ognuno deve fare il proprio lavoro e farlo bene, lo sta facendo il Genoa, lo sta facendo la Juventus, e lo sta facendo anche la Roma". "Da sempre noi preferiamo tenerci al di fuori delle polemiche, e anche quando è emerso qualcosa dopo il difficile post-partita con la Juve è intervenuto direttamente il presidente Pallotta invitando a parlare di altro, di calcio giocato, e di non soffermarci su episodi che possono accadere a volte. Ripeto, per noi è una perdita di tempo", ha concluso.