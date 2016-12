12 aprile 2016 Genoa, Perin ko: rotto il legamento crociato del ginocchio destro Il portiere dovrà stare fermo sei mesi: addio Europeo. Il messaggio: "Più forti di chi ci vuole morti"

Cattive notizie per il Genoa e per la Nazionale di Conte, che perdono Mattia Perin per infortunio. Il portiere, come riferito dal club rossoblù, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore con interessamento meniscale esterno del ginocchio destro. Perin, che verrà operato mercoledì dal professor Mariani presso la Clinica Villa Stuart, starà fuori almeno sei mesi e sarà dunque costretto a saltare il prossimo Europeo con l'Italia.

Ora Conte dovrà scegliere quale portiere portare a Euro 2016 al posto di Perin. Considerando che il c.t. potrà contare su due portieri esperti e soprattutto di valore come Buffon e Sirigu, l'ultima maglia potrebbe essere affidata a un giovane di talento e, in questo senso, Donnarumma del Milan è il favorito numero uno. In corsa, però, ci sono anche portieri affidabili come Marchetti, Consigli, Padelli e Sportiello.