Genoa, Perin: intervento al ginocchio perfettamente riuscito

L'intervento a cui è stato sottoposto il portiere del Genoa Mattia Perin, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, è perfettamente riuscito. Il numero uno rossoblù è stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani con la sua equipe e non ha riscontrato complicazioni. Nei prossimi giorni Perin potrà iniziare il lungo percorso riabilitativo in una clinica specializzata, per tornare il prima possibile.