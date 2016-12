Genoa - Perin, 500 mt al volante senza patente: nuova sospensione e maxi multa

Nuovi guai per Mattia Perin , che mercoledì sera - mentre rientrava a casa dopo il match contro la Juventus - è stato fermato dai Carabinieri per un controllo stradale. Il portiere rossoblù stava guidando la sua Porsche 911 ma non poteva essere al volante, visto che la sua patente, lo scorso dicembre, è stata sospesa per tre mesi dopo che il 22 novembre 2014 fu pizzicato alla guida in stato di ebbrezza.

Perin la scorsa notte si è subito reso conto di averne combinata un'altra: "Ho fatto una cavolata, mi dispiace - le sue parole, riportate dal Secolo XIX -. Ho fatto poche centinaia di metri, non sapevo come andare a casa". Le scuse, ovviamente, non sono bastate e infatti per il portiere è subito arrivata una maxi multa, oltre al fermo amministrativo dell'auto e a una nuova sospensione della patente. Se dovesse ricascarci nuovamente, scatterebbe la revoca.

Gian Piero Gasperini ha commentato: "Perin è una persona adulta, non credo che si farà influenzare da quanto accaduto. Arrivava dalla trasferta di Torino e ha pensato di fare in auto i 500 metri che separano casa di Pavoletti dalla sua, purtroppo per lui è andata male, quindi è giusto che paghi la multa".

Domani si gioca Genoa-Lazio. Gasperini confida che la disavventura non impedisca a Perin di giocare come sa.