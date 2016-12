Genoa-Milan, Gasperini: "Possiamo dar fastidio ai rossoneri"

16:18 - Gasperini non teme il Milan e domani pomeriggio a Marassi vuole aggiungere un altro tassello nel campionato d'alto livello del Genoa. "Siamo in alto per merito nostro - ha detto in conferenza stampa il tecnico - Se ci confermeremo potremo dare fastidio ai rossoneri". Qualche dubbio sulla formazione anti-Milan: da valutare le condizioni di Rincon e Pinilla. "Abbiamo bisogno del miglior Pinilla - ha detto Gasp - ieri non si è allenato".

"I rossoneri sono un'ottima squadra composta da giocatori importanti - ha proseguito Gian Piero Gasperini - contro di loro sarà una partita molto difficile. Non mi aspettavo di affrontate il Milan con due punti di più in classifica e un terzo posto in classifica da difendere". "Il Milan ha un reparto offensivo di qualità - ha aggiunto in conferenza il tecnico - i suoi attaccanti sono veloci e capaci di arrivare con facilità al tiro. Noi abbiamo grande duttilità e in campo siamo compatti. Menez ha qualità importanti, inoltre è molto veloce e quest'anno trova la via del goal con più frequenza. El Shaarawy? Ci tenevo a farlo esordire, mi spiace non averlo fatto crescere qui a Genova. Di lui mi impressionava il primo controllo di palla e la grande velocità, adesso sta tornando in piena forma dopo l'infortunio, speriamo che domani non sia in giornata ma ha sempre avuto doti importanti".



"Non ci siamo montati la testa, anzi il terzo posto è uno stimolo notevole. Quello che abbiamo fatto fino ad ora non è casuale ma frutto del lavoro costante. La partita di domani sarà una verifica per testare il nostro valore. Nella gara di Coppa Italia Lestienne ha fatto molto bene e ha messo in mostra qualità e idee: veramente un bel segnale" ha concluso Gasperini.