Genoa-Milan 1-0: l'ex Antonelli fa sognare la Champions

00:08 - Genoa-Milan 1-0. Decide il gol dell'ex, Antonelli, al 32' del primo tempo, e il Genoa sogna, vola solitario al terzo posto in classifica, preliminari di Champions League, qualcosa che va oltre i sogni rossoblù. Brutto stop per il Milan, appena ripresosi col 2-0 all'Udinese: hanno deluso Honda e El Shaarawy, Inzaghi nel finale ha dato spazio a Pazzini e Niang. Per Torres la malinconia della panchina. Brutto segno.

LA PARTITA

A Marassi, lo stop del Napoli (2-2 con l'Empoli) solletica voglie e fantasie. Del Genoa, per un volo solitario al terzo posto. Del Milan, per un sorpasso che significa piena zona-Champions, com'è nei propositi del mondo rossonero. E la caccia al successo, reciproca, veste subito la partita di ritmo e di imprevedibilità.

C'è Montolivo, come promesso, al debutto di stagione. C'è Menez, che ha sempre una marcia in più. C'è il Faraone che quando vede Genoa (lo dice la sua storia) vede la porta. Il Milan alla Pippo Inzaghi veste il suo abito di buon gioco e palla a terra, con geometrie ragionate e De Jong che vigila dinanzi alla difesa. I rossoblu di Gasperini, autentica sorpresa di stagione, corrono a tutto campo con lampi di gioco e rapidità che possono stordire chiunque: non per caso, hanno stordito persino la super-Juve di Allegri.

La prima mezz'ora scorre con un predominio-Milan in zona pericolo, le ripartenze di Menez fanno male. E proprio il francese, all'8' e al 27', a tu per tu o quasi con Perin cerca il gol, ma a testa bassa trova sempre le braccia del portierino/one del Genoa, pronte a riparare tutto. Sono occasioni preziose, diciamo anche sciupate. Non è che Matri e compagni stiano a guardare: no. La collezione di calci d'angolo (10 a 8 per il Genoa nel primo tempo) mostra anche chiari segni offensivi della squadra di casa.

E quando il Genoa accelera, sono dolori: Bertolacci sfiora il gol al 31'. Prologo del gol di Antonelli al 32', di testa: angolo, testa dell'ex rossonero poco pressato da Bonera, Diego Lopez è sorpreso, è la palla dell'1-0. Dopo la quale, la reazione del Milan c'è. E' di rabbia e di qualità: Mexes al 40' trova ancora la mani di Perin, Boneventura al 42' trova ancora il portiere paratutto e quasi al fischio di chiusura del primo tempo lo scatenato Perotti calcia a porta vuota e Bonera toglie ai suoi compagni l'onta dello 0-2. Riposo. Ci vuole.

Ripresa, e l'attesa reazione milanista non c'è. Non si vede. Il calo fisico di Montolivo (prevedibile) e la non-partita di Honda e El Shaarawy, lontani dal cuore del gioco rossonero, procurano poco e niente nella metà campo genoana. Tant'è che è rossoblu il predominio, prevale il senso del raddoppio genoano più che il tentativo del pari milanista. Inzaghi cerca un riparo: Poli per Montolivo. Ma il senso della partita non cambia, il controllo del Genoa è sicuro, abbastanza sicuro.

Così arriva il momento di Pazzini, per Honda. C'è bisogno di un punto d'appoggio in attacco, e il "dimenticato" Pazzo può servire alla causa. Il prodotto-Milan in zona-gol però non cambia, e allora uno si aspetta Torres, ma niente: entra Niang al posto del Faraone, e questo terzo e ultimo cambio significa molto, in chiave Torres: relagato alle posizioni di coda delle gerarchie d'attacco. Un caso sul quale riflettere.

Siamo ormai alle battute finali. E tanto vale (per il Milan) buttarla in mischia e vada come vada. Il calcio ragionato lascia spazio al calcio come viene.

Gli ultimi minuti sono di passione e confusione. Bonaventura al 43' calcia alto il ghiotto pallone dell'1-1. Non è domenica per il Milan. Lo è per il Genoa che vola al terzo posto solitario. Incredibile e magnifico momento: complimenti a tutti, a Gasperini più di tutti.





LE PAGELLE

Perin 7 - E' nel primo tempo, soprattutto su Menez, che fa sfoggio delle sue acclarate qualità. Ha un grande presente e un grande domani.

Antonelli 7,5 - Ha il merito di cancellare dal campo Honda, non pervenuto. E il doppio merito di siglare, da ex, il gol che affonda il Milan e solleva il Genoa al terzo posto. Magnifico.

Kucka 6 - Soffre Menez, cerca di far soffrire, perde qualche pallone poi corre verso il riscatto. Una gara piena di volontà, e di sofferenza.

Matri 5,5 - Non è che stia a guardare, no. Lotta e ingaggia i duelli che gli competono con Rami e Mexes. Gli manca però il toco finale, il colpo del campione. Inciampa su un paio di palloni buoni.

Perotti 7,5 - E' la variabile del Genoa, quella variabile che il Milan non riesce a inquadrare: parte da sinistra, si accentra, salta gli avversari come e quando vuole. Indemoniato.

Diego Lopez 5,5 - Sorpreso, troppo sorpreso sul pallone-gol di Antonelli, peraltro difficile da inquadrare.

Mexes 5,5 - Qualche scorrettezza di troppo, qualche affanno nel governare la difesa al fianco di Rami.

Montolivo 5,5 - Al rientro, in campo per un'ora. Benino fino al 30', poi il ritmo-gara non lo regge e il centrocampo del Milan ne soffre.

Bonaventura 5,5 - Fa il terzino, l'ala, l'attaccante. Troppa roba, per un uomo solo. Sul finire del primo tempo calcia addosso a Perin la palla del pareggio. A due minuti dal novantesimo, manda alta un'altra palla-gol. Ma è stremato.

El Shaarawy 5 - Il voto per il Faraone equivale al voto di Honda. Non pervenuti in una partita nella quale si chiedeva molto a tutti e due, perché non sia solo Menez a dover fare tutto, in attacco.

Menez 6 - I pericoli che il Milan crea, li crea Menez: per i fatti suoi. Non ha appoggi, non ha assistenza, cerca un dialogo che non arriva mai a buon fine. Fa tutto lui, tre occasioni per il gol ci sono. Poi nel secondo tempo, un po' nervoso, disperde il suo talento. Ma se il Milan vuole sollevare il suo status, deve trovare alternative al fianco di Menez.



IL TABELLINO

GENOA-MILAN 1-0

Genoa (4-3-3): Perin 7; Roncaglia 6,5, De Maio 6, Izzo 6,5 (39' Antonini sv), Antonelli 7,5; Kucka 6 (26' st Marchese 6), Sturaro 6,5, Bertolacci 6,5; Iago 6,5, Matri 5,5 (36' Pinilla sv), Perotti 7,5. A disp. Lamanna, Prisco, Edenilson, Rosi, Greco, Lestienne, Rincon, Mussis, Fetfatzidis. All. Gasperini 7

Milan (4-3-3): Diego Lopez 5,5; Bonera 6, Rami 6, Mexes 5,5, Armero 5; Montolivo 5,5 (17' st Poli 5,5), De Jong 6, Bonaventura 5,5; Honda 5 (26' st Pazzini 5), Menez 6, El Shaarawy 5 (33' st Niang 5,5). A disp: Abbiati, Agazzi, Zaccardo, Zapata, Saponara, van Ginkel, Torres. All. Inzaghi 5

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 32' Antonelli (G)

Ammoniti: Antonelli, Sturaro, Perotti (G), Rami, Mexes (M)

Espulsi: --

Note: --