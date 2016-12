Genoa, malore per Cissokho: "Solo una reazione allergica"

Niente di grave per Issa Cissokho. Subito dopo il match con il Napoli, il terzino del Genoa era stato portato all'ospedale San Martino di Genova perché aveva avvertito un malore. Ma gli esami hanno tranquillizzato tutti: solo un episodio di debolezza dovuto a una reazione allergica (che verrà approfondita). Cissokho era entrato in campo al 26' della ripresa per Rincon, ma aveva avvertito problemi allo stomaco.