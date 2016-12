Genoa, la rassegnazione di Preziosi: "Licenza Uefa difficile"

Sebbene la classifica dica che il Genoa è a un solo punto dal 6o posto, l'ultimo utile per l'Europa League, la squadra di Gasperini non potrà giocare in Europa. "Abbiamo poche chance di ottenere la licenza Uefa: anche se venisse accettato il ricorso esiste il rischio che una terza squadra possa ricorrere a sua volta e in questo caso verremmo esclusi. Sono pronto a chiedere scusa ai tifosi" ha spiegato a Telenord il presidente Enrico Preziosi.