Genoa, la carica di Matri: "Vogliamo arrivare davanti alla Sampdoria"

15:11 - "Sapevamo di avere una buona squadra ma non pensavamo al terzo posto". Alessandro Matri non ha segnato domenica scorsa contro il Milan, squadra proprietaria del suo cartellino, ma sta comunque attraversando un momento fantastico con il Genoa: "Vogliamo continuare a vivere il nostro sogno rimanendo con i piedi per terra - ha detto matri a SportMediaset - vogliamo soprattutto arrivare davanti alla Samp ma se continuiamo così non ci saranno problemi".