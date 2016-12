Genoa, Juric duro sul caso Ntcham: "Fatti gravissimi, ora ci pensi la legge"

"Ntcham per me ha fatto una cosa gravissima. Si può parlare di leggerezza o dire che è giovane ma rimane un fatto grave". Ivan Juric commenta così l'episodio che ha visto protagonista Oliver Ntcham . Il centrocampista rischia un processo per guida senza patente, dopo essere stato fermato per quattro volte dalle autorità sprovvisto di documenti. "Su questi aspetti deve ancora crescere adesso ci penserà lo Stato che ha legge per punire", ha detto Juric.

La vicenda è emersa pochi giorni fa. Ntcham è stato fermato ben quattro volte in pochi mesi. Ad ogni controllo, il centrocampista francese - al Genoa in prestito dal Manchester City - aveva risposto di aver lasciato la patente in Francia, cavandosela pagando multe salatissime. Il giocatore però, avrebbe dovuto comunque dimostrare di essere in possesso del documento portandone successivamente una copia al comando dei vigili urbani. In tre occasioni, però, Ntcham non si è presentato, limitandosi a pagare una multa di oltre 400 euro. Solo pochi giorni fa, il centrocampista si è deciso ad andare dai vigili accompagnato dal fratello, ammettendo di non aver mai preso la patente e dunque di aver mentito. Ora Ntcham, oltre a dover pagare una multa che può variare dai 5.000 ai 30.000 euro, rischia il processo penale poiché la legge italiana applica la pena per guida senza patente in caso di recidiva. E così la vicenda catalizza anche l'attenzione di Juric, alla vigilia della delicata trasferta contro la Lazio.