Genoa, Juric ammette: "Pavoletti? Potrebbe partire"

Sempre sui singoli, una nota di merito il tecnico la dedica a Lazovic, autore del gol che ha deciso il match con la Viola. "Sono contento per lui: quest'anno aveva sbagliato 7-8 goal. Ma sono contento anche per i giovani del Genoa, che stanno crescendo", ha spiegato Juric. A Marassi sono cadute Milan, Juve e Fiorentina, ma con le piccole il Grifone ha fatto più fatica. "Con Udinese ed Empoli abbiamo giocato anche meglio di oggi, ma non abbiamo fatto gol - ha precisato l'allenatore del Grifone -. Forse quando giochiamo i ripartenza creiamo di più, anche se a me piacerebbe più controllare la partita".

SOUSA: "KALINIC? SCELTA TATTICA"Sul banco degli imputati per la formazione iniziale, Sousa ha spiegato il suo punto di vista dopo la sconfitta col Genoa. "Kalinic? Scelta tattica ma anche di rotazione, e per la mancanza di Babacar, pensando a quanto abbiamo ancora davanti, volevo equilibrare il minutaggio". Poi sul match: "All'inizio abbiamo provato a portare più giocatori sulle fasce, dove loro sviluppano il gioco. Abbiamo provato a rimontare, ma non ci siamo riusciti". "Purtroppo abbiamo sbagliato diverse situazioni individuali, che non ci hanno permesso di raggiungere l'obiettivo - ha aggiunto il tecnico viola -. Dovevamo recuperare, e quindi rischiare, altrimenti avrei potuto risparmiare Kalinic". "Oggi il campo non era granché, ma noi eravamo in una giornata dove le cose ci sono andate un po' storte - ha proseguito -. Abbiamo avuto una crescita durante tutta la seconda parte". Poi su Zarate: "Quello che gli serve per la continuità e per le grandi partite è l'atteggiamento giusto. Noi cerchiamo di aiutare tutti, e lo vogliamo portare al miglior livello possibile".