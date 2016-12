Genoa, in arrivo un investitore cinese

12:18 - C'è un uomo nuovo nel futuro del Genoa. Nelle ultime settimane in tribuna accanto al presidente Preziosi c'era Michael Lee, investitore di Taiwan che, attraverso la Ocean Gold Global, è diventato socio al 49% della Giochi Preziosi. Lee potrebbe ora entrare con una quota anche nel club rossoblù. A riportare le sue parole sulla questione è Il Secolo XIX: "Sono felice di essere qui, il calcio è entusiasmante e sì, è possibile che io investa nel Genoa".

L'uomo d'affari, che ha assistito al match tra Sassuolo e Genoa, si è poi lasciato andare a un eloquente "go go Genoa, go go China".



Come non bastasse, Lee si è presentato sotto la curva dei tifosi del Grifone che lo ha accolto con un'ovazione. Il tutto mentre Preziosi sta lavorando per portarlo in società: "Già è entrato nella Giochi Preziosi, sa che c'è anche questa opportunità nel calcio. Per costruire una squadra più forte, su basi economiche diverse, per puntare più in alto. Non voglio dare facili entusiasmi. Può essere un'operazione che ci rafforza, ma nessuno regala soldi, deve essere una condivisione di progetto, sono investitori che si aspettano un ritorno. E' un po' che ne parliamo, spero che i tempi siano maturi. Conosco Lee da trent'anni: se promette di entrare, credo che lo farà".



Intanto Lee ha confermato il suo interesse nel nostro pallone anche ai microfoni di Telenord: "La Cina crescerà nel calcio, è una delle strategie di marketing del Paese per il futuro. E per me è possibile una cooperazione nel Genoa con Preziosi".