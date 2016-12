Genoa, il 3 giugno nuova udienza per la licenza Uefa

E' stata fissata per il 3 giugno la nuova udienza del Genoa davanti al Collegio di Garanzia del Coni, chiamato a pronunciarsi sul ricorso del club rossoblù contro la mancata concessione della licenza Uefa da parte della Figc. La precedente udienza era stata fissata per giovedì 29 maggio ma non si era tenuta per l'impossibilità a partecipare dell'arbitro del Genoa, l'avvocato Carlo Bottari, che poi ha rinunciato al mandato.