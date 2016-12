Genoa, Gasperini sfida la Roma: "Non firmo per il pareggio"

15:29 - Gian Piero Gasperini non teme la Roma e anzi promette battaglia per continuare a sognare l'Europa con il suo Genoa. "Non firmiamo per un pareggio. Le partite si giocano fino al 95' e la vittoria con la Juve è l'esempio più importante. Noi arbitri del campionato? No, piuttosto siamo arbitri di noi stessi, e giocheremo questa partita con la mente libera e nelle condizioni migliori", ha detto l'allenatore del Grifone.

"L'eliminazione in Champions dei giallorossi per noi è peggio, sarebbe stato un bene per tutti se si fossero qualificati. Ci aspettiamo di incontrare la miglior Roma e non dobbiamo fare speculazioni sullo loro condizioni", ha aggiunto.