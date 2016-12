Genoa, Gasperini: "Matri? Tornerà in Nazionale"

15:24 - "Sono convinto che Matri sia uno dei migliori attaccanti italiani: per questo ho scommesso che tornerà presto in Nazionale". Parole al miele di Giampiero Gasperini per il suo attaccante, rigenerato dalla cura Genoa e già a quota 6 reti in campionato. Convocazione o meno, è lui uno dei trascinatori del Grifone, momentaneamente terzo in classifica: "E' un periodo d'oro - afferma a Radio Anch'io LoSport -, spero duri il più a lungo possibile".

"Noi stiamo facendo bene, ma è un grande momento per tutta la Genova calcistica - aggiunge Gasperini lodando pure la Sampdoria, che stasera nel posticipo col Napoli potrebbe effettuare il controsorpasso sui cugini -. Lo Scudetto? Non ha senso sognare, i tempi sono cambiati rispetto a quando il Genoa vinceva i campionati (l'ultimo addirittura nella stagione 1923-1924, ndr). Il divario con certe squadre è troppo ampio per poter pensare di lottare per il titolo".