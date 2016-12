Genoa, Gasperini: "La crisi del Parma falsa il campionato"

17:09 - La lotta per la zona Europa League è serrata e il Genoa ha tutte le chance per giocarsela con le altre pretendenti. La crisi del Parma però preoccupa Gian Piero Gasperini. "Questa situazione falsa il campionato di Serie A- ha spiegato il tecnico del Grifone -. Non è una situazione regolare e non lo sarà di qui in poi. Domenica scorsa da noi si poteva giocare, ma ormai è così: aspettiamo il recupero".

"È una cosa che va a discapito di tutti - ha aggiunto -. Si cerca di tamponare in qualche modo, speriamo nel modo meno dannoso possibile". "Quella attuale è chiaramente una situazione nella quale non si doveva arrivare in un campionato di Serie A di interesse mondiale. Ora ci adeguiamo e giochiamo, senza troppi pensieri", ha proseguito Gasperini.