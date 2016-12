Genoa, Gasperini indagato per diffamazione

Le parole del GaspDopo la vittoria di metà gennaio con il Palermo l'allenatore del Grifone aveva attaccato una parte della tifoseria, che durante la gara aveva contestato tecnico e dirigenti: "La contestazione in sé non è un problema - aveva detto in conferenza stampa - se non per le volgarità scritte, però dietro allo striscione c'erano 4 o 5 incappucciati: alla faccia della trasparenza che chiedono al club". “Ai tifosi risponderò più avanti - aveva continuato Gasperini - ma posso dire che ho un concetto dei tifosi del Genoa molto più alto che di tre, quattro elementi che contestano. Io sono uno che sta male quando perde il Genoa, invece evidentemente c'è gente come Traverso, Cobra o Leopizzi, che è contenta se il Genoa perde e queste sono cose che mi fanno arrabbiare. Io non posso andare ad allenare con la scorta della Polizia, dopotutto questi sono sempre quelli del caos di Genoa-Siena"