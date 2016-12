Genoa, Gasperini: "Il derby è una partita diversa" 

15:13 - Il derby è sempre una partita speciale, lo sa bene anche Gasperini: "Regala emozioni diverse da tutte le altre partite". L'allenatore della Genoa è pronto a sfidare la Sampdoria: "Loro sono una squadra solida e forte, Dobbiamo stare attenti alle palle inattive". Proprio con una palla ferma i blucerchiati vinsero il match dell'andata. Ma il Grifone ora è cresciuto: "Ci sentiamo migliorati rispetto al girone d'andata".

"Noi favoriti? Il derby non ha mai una squadra favorita, è sempre una partita equilibrata. Però se avessimo dovuto scegliere un momento per giocarlo questo è sicuramente quello giusto". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico del Genoa alla vigilia della sfida con la Samp. "Rispetto all'andata siamo cresciuti e migliorati - ha spiegato - e alla fine anche se abbiamo perso quella sfida siamo a pari punti. La vera sorpresa siamo noi. La Sampdoria nel girone d'andata è stata incensata ed esaltata oltremodo e nessuno magari pensava che il Genoa potesse avere questa reazione".

"Cosa temo della Sampdoria? Le situazioni su palle inattive perché loro hanno l'abitudine di mettersi volontariamente in fuorigioco e fare i blocchi o fare ostruzione come fanno anche altre squadre. Ma questa sarebbe una situazione fallosa e non lo dico perché sono il legislatore (come lo ha definito Ferrero, ndr) ma perché sono le regole del calcio. Un ex designatore come Casarin afferma che questo è un modo di barare e tante formazioni l'hanno fatto quest'anno".