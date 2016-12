Genoa, Gasperini: "Il derby è il nostro obiettivo stagionale"

"Ripetere il nostro 2015? Ci metterei la firma - ha proseguito Gasperini - che per quasi tutto il girone d'andata non è mai riuscito a disporre della rosa al completo. Da inizio stagione ci sono state partite in cui siamo andati in campo molto rimaneggiati. Pavoletti ad esempio ha giocato poco, ma è stato un peso notevole che siamo riusciti a mascherare. Domani l'assenza di Perotti inciderà".



L'argentino in queste ore è al centro di una trattativa con la Roma. Fronte mercato cosa si aspetta dal presidente Preziosi l'ex tecnico di Palermo e Inter? "L'intenzione è quella di completare una squadra che ha mostrato buone cose e andare a colmare le difficoltà che si sono riscontrate nel girone di andata. In attacco siamo a posto, Il Genoa non può permettersi di avere tre, quattro punte e deve fare delle scelte".